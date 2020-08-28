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Severe Thunderstorm Watch from FRI 3:17 PM CDT until FRI 9:00 PM CDT

New
3:17 pm Weather Alerts, Wx Alerts - Sauk

Issued by National Weather Service – Milwaukee/Sullivan, WI

Sauk County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
466 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN

COLUMBIA DANE GREEN
IOWA LAFAYETTE SAUK

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD, BELMONT,
BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, COLUMBUS, DARLINGTON,
DODGEVILLE, LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MINERAL POINT, MONROE,
PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, REEDSBURG, SAUK CITY, AND SHULLSBURG.

wkowweather

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