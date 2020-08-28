Severe Thunderstorm Watch from FRI 3:17 PM CDT until FRI 9:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from FRI 3:17 PM CDT until FRI 9:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Milwaukee/Sullivan, WI
Green County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
466 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
COLUMBIA DANE GREEN
IOWA LAFAYETTE SAUK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BARABOO, BARNEVELD, BELMONT,
BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, COLUMBUS, DARLINGTON,
DODGEVILLE, LAKE WISCONSIN, LODI, MADISON, MINERAL POINT, MONROE,
PORTAGE, PRAIRIE DU SAC, REEDSBURG, SAUK CITY, AND SHULLSBURG.